Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам
Редакция сайта ТАСС
11:17
КАЗАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Александр Терентьев занял первое место в спринтерской гонке классическим стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам.
Терентьев преодолел дистанцию за 2 минуты 56,40 секунды. Вторым стал Сергей Ардашев, отставший от лидера на 0,24 секунды. Тройку лучших замкнул Константин Тиунов с отставанием 0,29 секунды.
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в полуфинале занял пятое место в своем забеге и не попал в тройку лучших для выхода в финал.
Шестой этап Кубка России завершится 18 января.