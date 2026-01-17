ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не сумел выйти в финал
11:17

Александр Терентьев

© Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Александр Терентьев занял первое место в спринтерской гонке классическим стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам.

Терентьев преодолел дистанцию за 2 минуты 56,40 секунды. Вторым стал Сергей Ардашев, отставший от лидера на 0,24 секунды. Тройку лучших замкнул Константин Тиунов с отставанием 0,29 секунды.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в полуфинале занял пятое место в своем забеге и не попал в тройку лучших для выхода в финал.

Шестой этап Кубка России завершится 18 января. 

