Каливод назвал уверенной победу Андреевой на турнире WTA в Аделаиде

В финале россиянка обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко

Редакция сайта ТАСС

Мирра Андреева © Mark Brake/ Getty Images

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева одержала уверенную победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Каливод.

В финале Андреева обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко.

"Бывает, что плохое начало приводит к плохому концу, а здесь Мирра Андреева здорово начала матч и уверенно завершила встречу. Пока она находится не в самом оптимальном состоянии, но так и должно быть. Пик формы должен прийти на вторую неделю Открытого чемпионата Австралии", - сказал Каливод.

"Сегодня была очень непростая соперница. Она талантливая и заметно прогрессирует. Очень достойная победа", - добавил собеседник агентства.