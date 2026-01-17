Пеклецова назвала причину отказа в предоставлении нейтрального статуса от FIS

Спортсменка отметила, что не получила нейтральный статус из-за несоответствия антидопинговым требованиям

Редакция сайта ТАСС

Алина Пеклецова © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 17 января. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала в предоставлении нейтрального статуса россиянке Алине Пеклецовой из-за отсутствия допинг-проб, которые были проверены лабораториями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале.

15 января Пеклецова сообщила, что ей пришел отказ в предоставлении нейтрального статуса от FIS.

"Как обычно это бывает, стоит сказать одно слово журналистам, и появляется еще 100 вариантов додуманных кем-то продолжений. Так что хочется написать от первого источника. Да, в получении нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях мне отказали, причина - несоответствие антидопинговым требованиям, то есть потому, что я не сдавала ни одной допинг-пробы для WADA, а сдать эти пробы я могла, только если бы когда-то участвовала в международных соревнованиях. Спасибо за внимание", - написала Пеклецова.

Пеклецовой 20 лет, она является лидером дистанционного зачета Кубка России. На данный момент нейтральный статус в лыжных гонках получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.