Баскетболист Касаткин рассказал, как узнал о возвращении в Россию

Спортсмен поблагодарил российское правительство за усилия по его делу

Даниил Касаткин (в центре) © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский баскетболист Даниил Касаткин узнал о возвращении в Россию в 03:00 ночи от сотрудников парижской тюрьмы, где он находился после задержания во Франции. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Самое тяжелое было - разлука с близкими. Не было пространства, была камера 2 на 2 метра. Как узнал об обмене? Работники тюрьмы вошли в три часа ночи и сказали: "ты едешь домой в Россию, собирай вещи", - рассказал Касаткин.

"В первую очередь я благодарен моей стране, не представляю, каких усилий это все стоило. Безумно благодарен правительству РФ и всем людям, которые приложили к этому руку", - добавил баскетболист.

13 января Касаткин подписал контракт с красноярским "Енисеем". "Пришли к выводу, что "Енисей" - лучший вариант для меня сейчас. Хороший клуб с хорошей структурой, где у меня будет шанс проявить себя и прогрессировать", - отметил баскетболист.

Касаткин был задержан в аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня 2025 года по запросу США, которые подозревают его в соучастии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений. Следственная палата апелляционного суда, рассмотрев 9 июля ходатайство об освобождении, поданное адвокатом россиянина Фредериком Бело, постановила заключить спортсмена под стражу, несмотря на такие гарантии, как обеспечение проживания во Франции и залог. 29 октября Апелляционный суд Парижа одобрил запрос властей США на экстрадицию Касаткина. 8 января Федеральная служба безопасности сообщила об обмене Касаткина на осужденного ранее в России француза Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом).