"Крылья Советов" выплатят весь долг "РТ-капитал" до обращения истца в суд

В среду "РТ-капитал" уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве самарского клуба

САМАРА, 21 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Крылья Советов" выплатит оставшуюся часть долга "РТ-капитал" до того, как представители компании обратятся в арбитражный суд с заявлением о признании клуба банкротом, заявил председатель совета директоров ПФК "Крылья Советов" Дмитрий Яковлев.

В среду "РТ-капитал" в сообщении на Федресурсе уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве самарского клуба.

"На сегодняшний день компания "РТ-капитал" заявила лишь о намерении признать "Крылья" банкротом. Мы действуем в рамках разработанного плана и закроем оставшиеся долговые обязательства перед "РТ-Капитал" до момента обращения истца в суд с соответствующим заявлением", - цитирует Яковлева пресс-служба клуба.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с "Крыльев Советов" долга в размере более 928 млн рублей в пользу "РТ-капитал". Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.

30 декабря клуб сообщил, что выплатил 535 млн рублей в счет погашения долга, а в течение первой половины января погасил долговые обязательства еще на 54 млн рублей. По состоянию на 20 января "Крылья Советов" должны выплатить 519 млн рублей, в том числе 454 млн рублей основного долга и 64,9 млн рублей исполнительского сбора.

В понедельник компания "РТ-капитал" подала иск в Арбитражный суд города Москвы к "Крыльям Советов" на сумму почти в 146 млн рублей. В "Крыльях Советов" заявили, что исковое заявление в клуб пока не поступало, в связи с этим нет понимания предмета его требований.