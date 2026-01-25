Двукратный обладатель Кубка Стэнли Уилсон перешел в СКА

В рамках обмена игроком "Сибири" стал Андрей Локтионов

Скотт Уилсон © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Канадский форвард новосибирской "Сибири" Скотт Уилсон в результате обмена перешел в петербургский хоккейный клуб СКА. Об этом сообщила пресс-служба петербургской команды.

В рамках сделки игроком "Сибири" стал Андрей Локтионов.

"Желаем успехов и побед вместе с командой Скотту, а Андрея благодарим за игру в Петербурге", - говорится в сообщении пресс-службы СКА.

Уилсону 33 года, в 2011 году он был выбран в 7-м раунде под общим 207-м номером клубом "Питтсбург", с которым дважды выигрывал Кубок Стэнли. В Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) игрок, помимо "Сибири", выступал за подмосковный "Витязь", уфимский "Салават Юлаев" и магнитогорский "Металлург". В 2025 году он стал первым игроком "Салавата Юлаева" в КХЛ и вторым в истории Кубка Гагарина, набравшим шесть очков в одном матче плей-офф: Уилсон сделал хет-трик и отметился тремя результативными передачами во втором матче серии первого раунда плей-офф против "Сибири" (8:2).