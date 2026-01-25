Бывший арбитр объяснил отмену гола "Локомотива" в матче КХЛ со "Спартаком"

Ярославская команда одержала победу в овертайме

Нападающий "Локомотива" Максим Березкин и вратарь "Спартака" Александр Георгиев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Гол ярославского "Локомотива" в ворота московского "Спартака" в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не был засчитан, так как судьи при просмотре момента увидели контакт форварда железнодорожников с вратарем соперника. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Александр Зайцев.

"Локомотив" в Москве выиграл у "Спартака" со счетом 3:2 в овертайме. В конце третьего периода в момент броска одного из игроков "Локомотива" Максим Березкин проезжал мимо Александра Георгиева и закрыл тому обзор, в результате чего вратарь пропустил гол. Судьи не засчитали его после видеопросмотра, усмотрев касание Березкиным вратаря.

"Было касание полевым игроком вратаря, поэтому гол и отменили. Такая же ситуация была, если бы полевой хоккеист ударил вратаря по клюшке, даже стоя в метре от площади ворот. Если честно, ситуация пограничная, и решение могло быть любым. В так называемой "военной" комнате могли и посчитать, что касание могло и не повлиять на этот момент", - сказал Зайцев.

Сам Березкин в разговоре с журналистами признал, что контакт с Георгиевым в том моменте был.

"Если честно, изначально я почувствовал, что задел вратаря. Но на повторе я видел, что проезжал за вратарской зоной, а не через нее. Я видел, что и в НХЛ (Национальной хоккейной лиге - прим. ТАСС) голы пожестче засчитывались. Повторюсь, что умышленно я не задевал вратаря", - сказал он.