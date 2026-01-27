Результативный пас Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

Встреча завершилась победой клуба из Нью-Йорка в овертайме

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин и защитник "Бостона" Хенри Йокихарью © Bruce Bennett/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. "Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Бостон" в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Уилл Кайлли (10-я минута), Джей Ти Миллер (13), Уильям Борген (54) и Мэттью Робертсон (64). У проигравших отличились Элиас Линдхольм (13, 24) и Морган Гики (29). Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин сделал результативную передачу.

"Бостон" занимает 5-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 63 очка в 53 матчах. "Рейнджерс" идут на последней, 8-й строчке Столичного дивизиона с 50 очками после 53 проведенных встреч.

В следующем матче "Бостон" в ночь на 28 января по московскому времени примет "Нэшвилл", "Рейнджерс" днем позднее встретятся на выезде с "Нью-Йорк Айлендерс".