Гимнасту Немову обидно за Овечкина, которому не дали выступить на Олимпиаде

Сборная России по хоккею отстранена от участия в международных турнирах

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Patrick Smith/ Getty Images

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов разочарован тем, что один из ведущих российских хоккеистов Александр Овечкин лишен возможности выступить на Играх-2026 в Италии. Об этом Немов сообщил ТАСС.

"Обидно, что Овечкину не дали возможности выступить в Милане, - сказал он. - У Саши все есть, кроме золота Олимпийских игр. Но каждому свое. Я рад, что у нас есть такой хоккеист, как Александр Овечкин, он великий спортсмен".

Овечкину 40 лет, он выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году "Вашингтон" с россиянином в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадца Уэйна Гретцки. В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира, дважды выигрывал серебряные медали турнира и четыре раза - бронзовые.

В начале июня 2025 года Международная федерация хоккея утвердила состав групп мужского и женского турниров на Олимпийских играх 2026 года в Италии. В мужском турнире с участием игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вместо сборной России выступит команда Франции. С февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине.