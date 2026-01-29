Статья

"Он был абсолютно спокоен". Как Ромарио забивал сборным СССР и России

Одна из звезд мирового футбола в четверг празднует 60-летие. ТАСС вспоминает, в каких матчах легендарный бразильский форвард огорчал отечественных болельщиков

Редакция сайта ТАСС

Ромарио, 1994 год © REUTERS

Ромарио вошел в историю футбола как один из самых результативных нападающих. По своим же подсчетам, за карьеру он забил около 1 тыс. голов, включая товарищеские матчи и неофициальные турниры. "Тысячный гол был настоящим испытанием. Мне был 41 год, поэтому ногам приходилось выполнять ту работу, которую они отказывались делать. Я думал: "Куда бежать? Как оторваться от своего опекуна?" Понимаете, о чем я? После каждой игры у меня перехватывало дыхание", — говорил бразилец в интервью The Players' Tribune.

Международная федерация футбола (ФИФА) официально признает 756 голов форварда. Ромарио находится на четвертом месте среди лучших бомбардиров в истории. Его результативность сохранялась более двух десятилетий и не зависела от уровня турнира или возраста.

Читайте также "Футболист-сказка". Как Пеле играл против сборной СССР

Бразилец был известен как мастер игры в ограниченном пространстве и являлся "гением штрафной площади". Его бывший тренер в "Барселоне" Йохан Кройф называл форварда "величайшим игроком", которого когда-либо тренировал, из-за его эффективности.

В разговоре с ТАСС чемпион России 1999 года в составе "Спартака" и бывший игрок сборных СССР и России Сергей Юран подчеркнул особое качество Ромарио — психологическую устойчивость. "Меня удивляло, насколько он был спокоен в игре, даже когда против него нарушали правила. Некоторые в таких ситуациях нервничают, а он вообще без эмоций, абсолютно спокойный", — сказал Юран.

Ромарио дважды встречался с нашими командами — на Олимпиаде 1988 года в Сеуле и на групповом этапе чемпионата мира 1994 года в США. В обоих матчах он забивал первым и оказывал решающее влияние на ход матчей.

Финал Олимпиады‑1988. СССР — Бразилия (2:1)

Финал футбольного турнира Игр в Сеуле стал памятным моментом для советского спорта. Сборная СССР под руководством Анатолия Бышовца, состоящая в основном из молодых игроков, встретилась с бразильской командой, в которой блистали будущие звезды мирового футбола Ромарио и Бебето. Матч, состоявшийся 1 октября 1988 года на олимпийском стадионе перед 74 тыс. зрителей, был напряженным.

Бразильцы с самого начала контролировали игру, и на 30-й минуте Ромарио открыл счет, реализовав момент после розыгрыша углового. Гол стал для него седьмым на турнире, что позволило бразильцу стать лучшим бомбардиром Олимпиады. Но советская команда не растерялась и постепенно начала выравнивать игру.

Переломный момент наступил во втором тайме. На 61-й минуте полузащитник Алексей Михайличенко был сбит в штрафной, и судья назначил пенальти. Игорь Добровольский реализовал 11-метровый удар, сравняв счет и вселив уверенность в партнеров по команде. Основное время матча завершилось ничьей (1:1). В дополнительное время удача улыбнулась советской сборной. На 105-й минуте Юрий Савичев убежал от защитников и забил победный "золотой" гол, отправив мяч мимо вратаря Таффарела.

Финальный свисток зафиксировал счет 2:1 в пользу сборной СССР, подарив команде заслуженное олимпийское золото.

Групповой этап чемпионата мира 1994 года. Бразилия — Россия (2:0)

Сборные России и Бразилии встретились в первом матче турнира в США для обеих команд. Игра прошла 20 июня в Пало-Альто и имела особое значение. Россия впервые выступала на чемпионате мира после распада СССР, а Бразилия начинала путь к четвертому Кубку мира. Ожидания от матча были высокими. "Это был первый матч сборной России (на турнире, — прим. ТАСС), и сразу с одним из главных фаворитов, с Бразилией. Уровень футболистов у бразильцев был, скажем так, сумасшедший, поэтому давление внутри ощущалось", — вспомнил Юран.

Ромарио стал звездой этого матча. На 26-й минуте юркий форвард получил пас в штрафной и отправил мяч в сетку ворот Дмитрия Харина. Гол сильно повлиял на ход игры. Бразильцы почувствовали уверенность, а россиянам пришлось идти вперед, открывая тем самым зоны для контратак соперника. Юран отметил, что футболисты недорабатывали и упускали свои моменты, хоть и пытались концентрироваться.

Во втором тайме бразильцы закрепили преимущество. На 52-й минуте в штрафной Ромарио сбили — судья назначил пенальти. Капитан команды Раи реализовал 11-метровый удар, установив окончательный счет 2:0. Российская команда, несмотря на все усилия, так и не смогла прорваться через оборону бразильцев. "Если подводить итог, матч, конечно, проиграли, но выглядели все равно достойно", — добавил Юран.

Дополнительным фактором к поражению россиян стала погода. "Игра была тяжелая. Плюс она проходила в обеденное время. Было около 30 градусов жары и высокая влажность. Думаю, бразильские игроки были лучше адаптированы к таким условиям", — подчеркнул бывший нападающий сборной России.

Ромарио на турнире забил пять мячей и помог сборной Бразилии завоевать титул чемпиона мира. Также он получил приз как лучший игрок чемпионата. По словам Юрана, было видно, что форвард четко понимал, чего хочет, и был настоящим нападающим, для которого главное — забивать. При этом, несмотря на статус мегазвезды, внешне бразилец выглядел обаятельным и скромным.

Поиграл же он немало, выступал за бразильские клубы "Васко да Гама", "Фламенго", "Флуминенсе" и "Америка", нидерландский ПСВ, испанские "Барселону" и "Валенсию", катарский "Аль-Садд", американский "Майами" и австралийскую "Аделаиду". Помимо титула чемпиона мира, бразилец является трехкратным чемпионом Нидерландов, двукратным обладателем Кубка Америки и чемпионом Испании.

Карина Мистюкова