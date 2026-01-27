"Лион" почтит память погибших болельщиков ПАОКа

Микроавтобус с 10 болельщиками греческой команды попал в ДТП, 7 человек погибли, еще 3 получили ранения

Редакция сайта ТАСС

© Michael Steele/ Getty Images

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Французский футбольный клуб "Лион" почтит память болельщиков греческого ПАОКа, погибших в результате аварии в Румынии. Об этом сообщает пресс-служба "Лиона".

Ранее телеканал Skai сообщил, что микроавтобус с 10 болельщиками ПАОКа, следовавший из Греции через Румынию во Францию на матч команды в Лиге Европы с "Лионом", столкнулся с грузовиком на автотрассе в Румынии, 7 болельщиков погибли, еще 3 получили ранения.

"Лион" выражает искренние соболезнования ПАОКу в связи с трагической гибелью болельщиков в ДТП. Наши мысли также с пострадавшими. Во время матча "Лион" - ПАОК на стадионе "Групама" мы почтим память погибших", - говорится в сообщении "Лиона".

Встреча "Лиона" и ПАОКа пройдет 29 января и начнется в 23:00 мск.