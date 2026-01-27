Ларионов опроверг слухи о приходе Тамбиева в СКА

Петербургская команда занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 48 матчах

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер СКА Игорь Ларионов © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов призвал не верить слухам о вхождении Леонида Тамбиева в тренерский штаб команды.

"Многие вещи, которые появляются в прессе, я давно понял, им нельзя верить. У нас отправляли [нападающего СКА Марата] Хайруллина куда-то. У нас всегда кого-то отправляют или к нам отсылают. Так что давайте не будем на этом спекулировать. Будет ли еще усиление тренерского штаба? Если будут специалисты, способные помочь, почему нет? Я только за", - сказал Ларионов.

В нынешнем сезоне Тамбиев возглавлял владивостокский "Адмирал", но был уволен из клуба за неудовлетворительные результаты.

Во вторник было объявлено о приходе в СКА тренера Бориса Миронова. "Я знаю его много лет, поиграли вместе на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, - отметил Ларионов. - Борис просился ко мне еще в "Торпедо", но у меня тогда были другие планы. Он опытный защитник, провел карьеру главным тренером, Борис - человек, который может передать опыт. В это время года, когда заканчивается сезон, найти специалиста не так просто. Поэтому я позвонил, поговорил с Борисом. Узнал его мнение, желание".

СКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 48 матчах.