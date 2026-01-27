Демин прокомментировал вызов на звездный уик-энд НБА

Защитник "Бруклина" примет участие в Матча восходящих звезд НБА

Защитник "Бруклина" Егор Демин © Ishika Samant/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Российский защитник "Бруклина" Егор Демин пока не осознал свое попадание в список участников Матча восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Об участии Демина в Матче восходящих звезд объявила пресс-служба НБА. Демин выступит за команду новичков.

"Спасибо всем за поздравления. Пока все не уложилось в голове, поэтому стараюсь не думать и ничего не комментировать. Сосредоточился на игре", - написал Демин.

Демину 19 лет. "Бруклин" объявил о подписании контракта с ним в июле 2025 года, в июне клуб выбрал россиянина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги. В текущем сезоне Демин провел за "Бруклин" 39 матчей, в среднем набирая 10,2 очка, делая 3 подбора, 3,4 результативные передачи за игру.