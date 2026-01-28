Баскетболист Касаткин назвал дебют за "Енисей" исполнением мечты

Спортсмен провел первый матч после освобождения из-под стражи во Франции и возвращения в Россию

Редакция сайта ТАСС

Даниил Касаткин © Александр Щербак/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Баскетболист Даниил Касаткин исполнил мечту благодаря дебюту за красноярский "Енисей", поскольку хотел вернуться к любимому делу на протяжении последнего полугода. Комментарий Касаткина приводит пресс-служба "Енисея".

28 января "Енисей" проиграл дома московскому ЦСКА (66:79) в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Касаткин набрал 12 очков.

Читайте также Баскетболист Касаткин набрал 12 очков в дебютном матче за "Енисей"

"Эмоции потрясающие, - сказал Касаткин. - Вернуться и заниматься любимым делом очень классно. Безумно счастлив, если честно, мечтал об этом последние шесть месяцев, это мечта. Не важно, в каком я сейчас состоянии, как сыграл, сам факт того, что вернулся, занимаюсь тем, что люблю, очень счастлив снова находиться на паркете".

Касаткин подписал контракт с "Енисеем" 13 января. Прошедший матч стал для него первым после освобождения из-под стражи во Франции и возвращения в Россию. Его предыдущим клубом был московский МБА, который он покинул в июле 2025 года.

Касаткин был задержан в аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня прошлого года по запросу США, которые подозревают его в соучастии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений. Следственная палата апелляционного суда, рассмотрев 9 июля ходатайство об освобождении, поданное адвокатом россиянина Фредериком Бело, постановила заключить спортсмена под стражу, несмотря на такие гарантии, как обеспечение проживания во Франции и залог. 29 октября Апелляционный суд Парижа одобрил запрос властей США на экстрадицию Касаткина. 8 января Федеральная служба безопасности сообщила об обмене Касаткина на осужденного ранее в России француза Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом).