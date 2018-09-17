Ан не согласился стать тренером сборной РФ, так как больше времени хочет уделять семье

"Скоро начинается новый сезон, в первый раз за долгие годы я не выйду на лед вместе с командой, - говорится в заявлении спортсмена. - Я долго обдумывал решение о завершении карьеры, взвешивал все за и против, но в итоге пришел к выводу, что пора поставить точку в карьере спортсмена. Я считаю это решение своевременным. Конечно, я буду скучать по соревнованиям, по команде и, конечно, по болельщикам".

ТАСС, 17 сентября. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан заявил, что обсуждал с руководством Союза конькобежцев России возможность войти в тренерский штаб сборной России, но на данный момент он хочет больше времени уделять семье. Обращение Виктора Ана опубликовано на странице союза в социальной сети "ВКонтакте" .

"Не так давно мы обсуждали с руководством Союза конькобежцев России возможность по окончании моей спортивной карьеры войти в тренерский штаб команды, но на данный момент я хочу посвятить больше времени своей семье. Сейчас это мое единственное желание. Что будет потом, никогда не знаешь. На этот вопрос сам себе я пока не готов ответить", - отметил Ан.

"Надеюсь, что у команды все будет хорошо, я желаю ребятам добиться высоких результатов. С моими партнерами по сборной России и болельщиками мы прошли долгий, трудный, но счастливый путь, за который я всем благодарен. Мои наилучшие пожелания всем вам", - добавил спортсмен.

Виктор Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории этого вида спорта. Он начал выступление за сборную России в 2011 году, до этого в составе национальной команды Южной Кореи становился трехкратным олимпийским чемпионом и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи Виктор Ан решил сменить гражданство и выступить на Олимпиаде в Сочи в составе сборной России. За российскую команду он трижды завоевывал золото Игр-2014, дважды побеждал на чемпионатах мира, восемь раз становился первым на чемпионатах Европы.