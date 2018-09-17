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Путин поздравил российских гимнасток с победой в общекомандном зачете на ЧМ в Болгарии

Президент отметил, что своими яркими победами спортсменки "достойно продолжили замечательные традиции отечественной школы художественной гимнастики"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российских гимнасток Марию Кравцову, Евгению Леванову, Ксению Полякову, Анастасию Шишмакову, Анастасию Татареву, Марию Толкачеву с золотом в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходил в Болгарии, а также всю сборную России с лидерством в общекомандном зачете.

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"От души поздравляю вас и всю сборную команду России с триумфом. На чемпионате мира в Болгарии вы продемонстрировали высочайший класс мастерства и по- настоящему чемпионский характер, уверенно вышли в лидеры соревнований", - говорится в телеграмме, опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

Президент отметил, что своими яркими победами спортсменки "достойно продолжили замечательные традиции отечественной школы художественной гимнастики".

Сборная России одержала победу в общем медальном зачете на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходил в Софии с 10 по 16 августа. Россиянки завоевали семь золотых, две серебряные и три бронзовые медали. Следующий чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Баку в 2019 году.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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