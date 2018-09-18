Фернандеш: "Локомотив" не заслуживал разгромного поражения от "Галатасарая" в ЛЧ

СТАМБУЛ /Турция/, 19 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" не заслуживали разгромного поражения от турецкого "Галатасарая" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Такое мнение журналистам высказал полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш.
Во вторник "Локомотив" проиграл "Галатасараю" со счетом 0:3. Встреча группы D прошла в Стамбуле.
"Это была очень тяжелая игра, в которой мы плохо начали первый тайм. Дальше мы стали играть лучше, но гол во втором тайме сбил нас с толку. Несмотря на счет, могу сказать, что по той игре, которую мы показали, мы не заслуживали разгромного поражения. Думаю, что поддержка болельщиков "Галатасарая" не повлияла на мое качество игры, так как я уже играл в Турции за "Бешикташ", бывал на этой арене", - сказал португалец.
В следующем туре "Локомотив" 3 октября дома сыграет с немецким "Шальке", турецкий клуб проведет в этот день гостевую встречу с португальским "Порту".