"Резать мясо". Как отстраняли капитанов "Спартака"

Денис Глушаков может стать далеко не первым капитаном красно-белых, отчисленным из команды

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков не полетел с командой в Вену на матч Лиги Европы с "Рапидом". Клуб не озвучил официальную причину, однако невключение Глушакова в состав произошло на фоне скандала, связанного с "лайками" в Instagram. ТАСС рассказывает о необычном конфликте и вспоминает громкие случаи ухода из команды капитанов прошлых лет. В понедельник Глушаков и защитник "Спартака" Андрей Ещенко поставили "лайк" под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, содержавшее в том числе фразу "Наше счастье — не Каррера". При этом Ещенко отметил понравившимся пост самого Назарова, а Глушаков — репост записи артиста на одном из фанатских пабликов.

Глушаков заверил, что не ставил "лайк" под видео и у него нет конфликта с тренером. Тем не менее во вторник ряд СМИ сообщил, что оба футболиста были отстранены от тренировок с основной командой. В итоге оба не полетели в Вену. Если Глушаков покинет "Спартак", то это будет не первый случай скандального ухода капитана красно-белых. Почти 20 лет подобное начал практиковать самый успешный тренер в истории "Спартака" Олег Романцев. По его словам, подобной жесткости он научился у легендарного советского тренера Анатолия Тарасова. "Нужно уметь резать мясо. Без этого ты — не тренер", — говорил Романцев. Илья Цымбаларь (1999 год)

Илья Цымбаларь © Игорь Уткин/ТАСС

Череда капитанских отчислений в "Спартаке" началась с Ильи Цымбаларя. В 1999 года сборная России в Тарасовке готовилась к матчу против резервистов команды Германии, и Цымбаларь в компании защитника "Ротора" Александра Беркетова был обнаружен в нетрезвом состоянии. У Цымбаларя это была уже вторая подобная провинность, и Романцев принял решение об отчислении. Перед сезоном-2000 Цымбаларь попытался вернуться в "Спартак", но не нашел общего языка с тренером. Андрей Тихонов (2000 год)

Андрей Тихонов © Игорь Уткин/ТАСС

Ровно через год "Спартак" расстался с еще одним кумиром болельщиков. Сезон-1999 выдался для Тихонова одним из лучших в карьере, только в чемпионате он забил 19 мячей. Однако следующий год у Тихонова не задался. Не забив в самом начале чемпионата пенальти на последних минутах статусного матча с "Локомотивом", спартаковский капитан сник и все меньше напоминал себя прошлогоднего. Черная полоса Тихонова тянулась до сентября, и после матча Лиги чемпионов против "Реала" в Мадриде он был отчислен из команды. Ситуация обросла мифами, но со временем сформировалась максимально правдоподобная версия. После проигранного матча Тихонов в раздевалке раскритиковал своего партнера Виктора Булатова. Романцев сделал замечание капитану и получил резкий ответ. В то время это означало завершение карьеры в "Спартаке". Дмитрий Аленичев (2006 год)

Дмитрий Аленичев © Виталий Белоусов/ТАСС

В 2004 году Аленичев вернулся из Европы поднимать "Спартак" в статусе победителя Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Однако время показало, что это было в большей степени имиджевое приобретение, на поле заслуженный спартаковец появлялся довольно редко. В апреле 2006 года Аленичев сам пришел в редакцию газеты "Спорт-Экспресс" и дал громкое интервью, которое вышло под шапкой "Старков — это тупик для "Спартака". В нем он раскритиковал главного тренера Александра Старкова и его оборонительный стиль игры. На следующий матч с "Локомотивом" Аленичев не вышел, болельщики встали на сторону своего капитана, и в итоге Старков подал в отставку. Аленичева отстранили от команды, не разрешив тренироваться даже с дублирующим составом, а его зарплата была снижена в десять раз. Все попытки вернуться в "Спартак" даже после ухода Старкова были заблокированы руководством клуба. Егор Титов (2008 год)

Егор Титов © Игорь Уткин/ТАСС