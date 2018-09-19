Каррера: Глушаков не полетел со "Спартаком" в Вену, так как находится не в лучшей форме

ТАСС, 19 сентября. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков и защитник красно-белых Андрей Ещенко не полетели с командой на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против венского "Рапида", потому что другие игроки находятся в лучшей физической форме. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

Ранее игроки поставили "лайк" под видео, размещенное в социальной сети Instagram, в котором актер Дмитрий Назаров, являющийся болельщиком "Спартака", читает стихотворение с критикой в адрес Карреры. Ещенко отметил пост самого Назарова, а Глушаков - репост записи на одной из фанатских страниц команды. Позднее капитан "Спартака" в Instagram написал, что у него нет конфликта с наставником красно-белых.

"Глушаков и Ещенко - это часть "Спартака", а не приехали они, потому что в Лиге Европы лавка короче, я сделал выбор в пользу других игроков, которые находятся в лучшей форме", - сказал Каррера.

Тренер поделился мнением о сопернике команды в матче Лиги Европы. "Молодая команда, в которой есть качественные игроки, они показывают хороший футбол, способны проводить опасные контратаки, поэтому нам очень важно не допускать потерь. Знаю, что "Рапид" проиграл в недавнем венском дерби, команда не всегда стабильна, но для футбола это нормально. В такой ситуации нужно продолжать работать, чтобы в итоге достичь определенных результатов", - сказал Каррера.

"Готовимся к матчу, будем играть только на победу, - добавил защитник "Спартака" Георгий Джикия. - Все внешние новости оставим в стороне и постараемся показать качественный футбол. Мы были расстроены из-за поражения от "Ахмата" в минувшие выходные, но это уже в прошлом. Важно не допускать больше таких ошибок, тогда все будет хорошо".

Матч "Рапид" - "Спартак" пройдет 20 сентября в Вене, игра начнется в 19:55 мск.