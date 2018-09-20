Свищев: восстановление РУСАДА позволит нормализовать отношения с другими организациями

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) является первым шагом для нормализации отношений России с международными спортивными организациями. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризма и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

В четверг исполком WADA признал РУСАДА соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

"Я бы не торопился хлопать в ладоши, многие антидопинговые агентства и спортсмены говорили, что не нужно восстанавливать РУСАДА. Это первый шаг для того, чтобы нормализовать отношения, грандиозная работа еще предстоит РУСАДА и Минспорту, - сказал Свищев. - Теперь очень важно восстановить федерации в правах, в частности, Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Надеюсь, что шаг за шагом будут сниматься и эти вопросы".

"Конечно, то, что нас мучили несколько лет подряд, правильно или неправильно, нет смысла обсуждать. Но то, что РУСАДА вместе с Минспортом, ОКР и ПКР смогли преодолеть это - большая победа. У наших оппонентов уже нет аргументов, чтобы не проводить соревнования на территории России", - добавил он.