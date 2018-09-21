Колобков: обеспеченность спортобъектами регионов России должна вырасти к 2024 году до 60%

"В России сейчас порядка 50% обеспеченности спортивными объектами. Мы поставили перед собой задачу к 2024 году добиться 60% обеспеченности спортивными объектами. Понимаем, что только за счет средств государства, государственных вложений добиться этого показателя нам будет очень сложно и, наверное, это будет не очень эффективно. Поэтому перед нами стоит задача создать условия для того, чтобы в спорт, в нашу отрасль приходили частные инвестиции", - сказал он во время презентационной сессии "Реализация инфраструктурных проектов с применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП)".

УЛАН-УДЭ, 21 сентября. /ТАСС/. Обеспеченность спортобъектами в регионах России должна вырасти к 2024 году с 50% до 60%, в том числе за счет привлечения частных инвестиций. Об этом заявил в пятницу министр спорта России Павел Колобков, выступая в Улан-Удэ на выездном межведомственном совещании-форуме Минспорта России и Минэкономразвития России "Инвестиционная деятельность в регионах. Инвестиции в спорт и развитие спортивной инфраструктуры".

"У нас есть четкая цель помочь частным инвесторам, эксплуатирующим организациям, фитнес-клубам, убедить их в том, что в спорт стоит вкладывать деньги, что сроки окупаемости достаточны, чтобы бизнес стал эффективным", - сказал Колобков.

В Бурятии с применением механизма ГЧП планируется построить ледовый дворец. "Стоимость проекта 1,4 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей - вложения за счет федеральных средств, 200 - млн рублей - капвложения инвестора с последующей нашей 10-летней компенсацией. И эксплуатация за счет инвестора-концессионера", - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он уточнил, что открыть ледовую арену планируется к 2021 году.

Кроме того в 2019 году в Улан-Удэ при поддержке Минспорта РФ начнется строительство лукодрома (спортивное сооружение для занятий стрельбой из лука). Федеральные средства будут выделены в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта а РФ на 2016-2020 годы". Ранее Цыденов сообщал о сумме порядка 100 млн рублей. Открыть объект республиканские власти обещают в 2020 году.

В апреле 2017 года в рамках пленарного заседания медиафорума ОНФ журналистка из Бурятии пожаловалась президенту России Владимиру Путину на то, что республика, по ее словам, - единственный регион в стране, где нет ледового дворца. Глава государства дал обещание найти средства для строительства ледового дворца, а позже власти Бурятии сообщили, что в кратчайшие сроки доработают проект его строительства. О возведении в Улан-Удэ лукодрома решение было принято в 2016 году после успешного выступления на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро бурятской лучницы Инны Степановой: она завоевала серебряную медаль в командном зачете вместе с Ксенией Перовой с Урала и Туяной Дашидоржиевой из Забайкальского края. Стрельба из лука - один из самых популярных видов спорта в республике.