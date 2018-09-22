Дворкович назвал хорошими свои шансы на победу в выборах главы FIDE

"Идет серьезная кампания по выборам главы FIDE, конкуренты серьезные. За последние два месяца мы объехали два десятка стран, провели более сотни встреч, познакомились с проблемами шахматной жизни глубже. Мы сделали все возможное, чтобы получить доверие избирателей, делегатов, шахматных федераций. Мне кажется, в целом это удалось, у нас очень хорошие шансы, чтобы победить и привнести в шахматную жизнь новую энергию", - заявил Дворкович.

"Конечно, шахматы можно вывести на новый уровень коммерциализации. Подходы 21-го века иные, с 1990-х годов прошло более 20 лет, когда в FIDE пришли Кирсан Илюмжинов и Георгиос Макропулос, они использовали те технологии и другие возможности, за это их нужно поблагодарить. Нужно сказать спасибо и всей команде FIDE, многие специалисты готовы работать и дальше, люди любят шахматы и хотят вносить вклад в дальнейшее развитие. Нужна новая система работы, новый подход, основанный на новых технологиях интернета и маркетинга, работе с партнерами, которая позволит сформировать новую управленческую культуру и двигать шахматы вперед", - добавил он.

Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми.