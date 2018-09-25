FIDE отклонила жалобу Дворковича на Макропулоса

ТАСС, 25 сентября. Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отклонила жалобу претендента на пост главы организации, члена попечительского совета Федерации шахмат России Аркадия Дворковича в отношении вице-президента FIDE Георгиоса Макропулоса. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте федерации.

Дворкович назвал хорошими свои шансы на победу в выборах главы FIDE

В июле Дворкович обвинил грека Макропулоса, также претендующего на пост главы FIDE, в использовании коррупционных схем в его деятельности в организации. Он попросил комиссию FIDE по этике принять временные меры против Макропулоса вплоть до немедленного отстранения от должности вице-президента FIDE с целью предотвратить любое вмешательство в избирательную кампанию, а также для защиты FIDE от любого необоснованного расходования денег.

По мнению комиссии по этике, доказательства вины Макропулоса, приведенные в жалобе, являются слабыми. Рассмотрение данных аргументов требует дополнительного расследования.

Комиссия посчитала, что отсутствует реальный риск злоупотребления фондами и средствами FIDE. Кроме того, по мнению членов комиссии, отстранение вице-президента FIDE за полторы недели до выборов главы организации нанесет репутационный ущерб федерации. Таким образом, комиссия единогласно решила отклонить жалобу и не принимать никаких временных мер в отношении Макропулоса.

На пост главы FIDE, помимо Дворковича и Макропулоса, претендует британский гроссмейстер Найджел Шорт. Кирсан Илюмжинов не стал баллотироваться на новый срок и выразил поддержку Дворковичу. Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми.