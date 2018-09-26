IAAF заявила, что выставит счет российской стороне после восстановления ВФЛА

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подсчитает сумму компенсации, которая должна будет выплатить российская сторона, после окончания процесса восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IAAF.
В среду стало известно, что ВФЛА подала иск к IAAF в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Организация считает неправомерным включение в дорожную карту по восстановлению своего членства в IAAF пункта, который требует признать выводы расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте. При этом ВФЛА готова выполнить требование компенсировать расходы, которые понесла IAAF в связи с разбирательством российского вопроса, однако международная федерация до сих пор не предоставила конкретных цифр.
"Согласно достигнутой договоренности, ВФЛА оплачивает расходы рабочей группы и другие судебные издержки IAAF, связанные с восстановлением. Этот процесс и юридические разбирательства продолжаются, поэтому на данном этапе окончательной суммы нет", - отмечается в заявлении IAAF.
Российские легкоатлеты с 2015 года не могут выступать под российским флагом, ряд спортсменов в индивидуальном порядке получают допуск до соревнований в качестве нейтральных атлетов.
Независимая рабочая группа представит обновленный доклад по вопросу восстановления ВФЛА в начале декабря. На его основе совет IAAF будет принимать решение по вопросу восстановления российской легкой атлетики.