Шевченко: волейболисты РФ способны добиться необходимого результата в матче со сборной США

В среду подопечные Сергея Шляпникова уступили бразильцам в первом матче третьего раунда мирового первенства со счетом 2-3. В четверг российская команда сыграет с американцами.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Волейболисты сборной России способны обыграть команду США, однако им важно восстановиться после матча с бразильцами на чемпионате мира. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

"Матч с бразильцами - уже история, нам необходимо думать о завтрашнем дне, - сказал Шевченко. - У американцев очень организованная команда, нам необходимо убрать свои ошибки - это главное. Конечно, после тяжелой игры с бразильцами ребятам нужно восстановиться, я думаю, что они справятся. Естественно, уровень нашей команды позволяет нам расчитывать на приемлемый результат".

"С командой США в Лиге наций мы сыграли 3-0. Ребятам еще и очень тяжело в том плане, что они приехали бессменными фаворитами - это давит на них", - добавил собеседник агентства.

На третьем групповом раунде шесть команд разделены на две группы. Сборная России выступает в группе I с командами Бразилии и США, в группу J попали сборные Сербии, Польши и Италии. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал чемпионата мира, худшие сборные сыграют в матче за пятое место.

Чемпионат мира завершится 30 сентября. Сборная России никогда не побеждала на мировых первенствах. В активе российских волейболистов одно серебро (2002). Сборная СССР побеждала на чемпионатах мира шесть раз, последняя победа случилась на турнире 1982 года в Аргентине.