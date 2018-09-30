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Футбол в России

Карпин заявил, что победа над "Спартаком" значит для него только набранные три очка

По словам тренера "Ростова", он доволен результатом матча, а игрой - не во всем
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин Станислав Красильников/ТАСС
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил, что не придает особого значения победе над "Спартаком". Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции.

"Ростов" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0 в гостевом матче девятого тура чемпионата России. С 2008 по 2014 год Карпин работал генеральным директором и главным тренером красно-белых.

"Мы взяли три очка, это единственное, что для меня значит эта победа. Результатом доволен, игрой - не во всем. Не совсем понравилось, как сыграла команда в атаке", - сказал Карпин.

"Без мяча лучше играем. В обороне играть легче, чем в атаке. Разрушать легче, чем созидать", - добавил он.

После ухода Карпина из "Спартака" председатель совета директоров клуба Леонид Федун назвал Карпина "сбитым летчиком". "Фразу про сбитого летчика каждый день вспоминаю и не сплю. Ну что за бред?" - сказал Карпин, отвечая на вопрос о том, припоминает ли он Федуну эту фразу.

Набравший 18 очков "Ростов" поднялся на третье место.

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