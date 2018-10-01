ФК ЦСКА продал свыше 60 тысяч пакетов билетов на матчи Лиги чемпионов

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Продано свыше 60 тысяч пакетов билетов на домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов с участием футбольного клуба ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армейцев.

Более 19 тысяч билетов продано на матч Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Шальке"

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Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и испанским "Реалом" пройдет 2 октября, начало в 22:00 мск на стадионе "Лужники".

"Продано чуть больше 60 тысяч пакетов на три игры", - сказали в пресс-службе.

Домашние матчи группового раунда Лиги чемпионов армейцы также проведут 7 ноября против итальянской "Ромы") и 27 ноября против чешской "Виктории".

В первом туре ЦСКА сыграл вничью в гостях с "Викторией" со счетом 2:2.