Гончаренко: уход Акинфеева из сборной РФ по футболу пойдет на пользу ЦСКА

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Решение о прекращении выступлений Игоря Акинфеева за сборную России по футболу пойдет на пользу московскому клубу ЦСКА. Такое мнение высказал на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В понедельник 32-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную России.

"Мы говорили с Игорем на эту тему, но с моей стороны было бы неправильно давать советы. Как болельщик скажу - мне очень жаль, что он завершил карьеру, а как тренер считаю, что это пойдет на пользу клубу и мы увидим много ярких игр в его исполнении. Хотя, наверное, сказать "яркие" будет неправильно с моей стороны. Наша общая задача сделать его игру более спокойной", - сказал Гончаренко.

"Станет ли помехой физическое состояние и возраст? Не соглашусь с этим. Форма и возраст у него находятся в идеальном состоянии, однако это его выбор, и мы должны его уважать", - добавил Гончаренко.

Акинфеев дебютировал за национальную команду 28 апреля 2004 года в товарищеском матче со сборной Норвегии, став в возрасте 18 лет и 20 дней самым молодым дебютантом в истории команды.