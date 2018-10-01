{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гончаренко: уход Акинфеева из сборной РФ по футболу пойдет на пользу ЦСКА

Главный тренер армейского клуба отметил, что ему было бы неправильно давать советы вратарю по этому вопросу
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко Антон Новодережкин/ТАСС
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Решение о прекращении выступлений Игоря Акинфеева за сборную России по футболу пойдет на пользу московскому клубу ЦСКА. Такое мнение высказал на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

На эту тему
Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России

В понедельник 32-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную России.

"Мы говорили с Игорем на эту тему, но с моей стороны было бы неправильно давать советы. Как болельщик скажу - мне очень жаль, что он завершил карьеру, а как тренер считаю, что это пойдет на пользу клубу и мы увидим много ярких игр в его исполнении. Хотя, наверное, сказать "яркие" будет неправильно с моей стороны. Наша общая задача сделать его игру более спокойной", - сказал Гончаренко.

"Станет ли помехой физическое состояние и возраст? Не соглашусь с этим. Форма и возраст у него находятся в идеальном состоянии, однако это его выбор, и мы должны его уважать", - добавил Гончаренко.

Акинфеев дебютировал за национальную команду 28 апреля 2004 года в товарищеском матче со сборной Норвегии, став в возрасте 18 лет и 20 дней самым молодым дебютантом в истории команды.

Теги
Российский футбол
Лига чемпионов
ЦСКА тренируется без Щенникова и Эрнандеса перед матчем ЛЧ против "Реала"
В тренировке приняли участие ранее травмированные полузащитники Константин Кучаев и Хетаг Хосонов, а также защитник Хердур Магнуссон
Читать полностью