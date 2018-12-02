Алаев: сборной России досталась сложная группа в отборочном турнире ЧЕ-2020

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сборной России по футболу по итогам жеребьевки отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года достались достаточно сложные соперники по группе. Об этом ТАСС заявил исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Сборная России сыграет с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

"Если говорить о результатах жеребьевки, то считаю, что нам досталась достаточно сложная группа. Сборная Бельгии - первый номер рейтинга Международной федерации футбола, бронзовый призер чемпионата мира 2018 года, здесь двух мнений быть не может. Команда Шотландии давно не выступала на крупных турнирах, но является крепкой командой, с которой всегда непросто играть. Мы уважаем всех соперников, интересно будет сыграть и с командами Казахстана, Кипра и Сан-Марино", - отметил Алаев.

Исполняющий обязанности президента РФС ранее подчеркивал, что российская сборная будет проводить матчи в разных городах страны. "Постараемся правильно спланировать подготовку, выбрать места проведения домашних матчей. Отличных стадионов у нас сейчас очень много", - сказал Алаев.

В финальную часть чемпионата Европы выйдут две лучшие команды каждой из 10 групп. Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года. Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 странах, в том числе и в Санкт-Петербурге.