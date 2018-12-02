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Голодец: сборная России имеет хорошие возможности для выхода на ЧЕ-2020

Российская команда сыграет в квалификации турнира со сборными Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино
Вице-премьер РФ Ольга Голодец Сергей Бобылев/ТАСС
Вице-премьер РФ Ольга Голодец
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сборная России имеет хорошие стартовые возможности для выхода на чемпионат Европы по футболу 2020 года. Об этом ТАСС заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Сборная России сыграет в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

"Попадание в эту группу дает хорошие стартовые возможности для нашей команды. Мы верим в нашу сборную и надеемся, что игроки приложат все усилия, чтобы успешно отобраться на Евро", - заявила Голодец.

В финальную часть чемпионата Европы выйдут две лучшие команды каждой из 10 групп. Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года. Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.

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