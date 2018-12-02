В гости к бронзовым призерам ЧМ. Сборная России узнала соперников в отборе ЧЕ-2020

ДУБЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Сборная России узнала соперников по отборочному турниру чемпионата Европы по футболу 2020 года. Команда Станислава Черчесова оказалась в группе I и сыграет с командами Бельгии, Шотландии, Казахстана, Кипра и Сан-Марино.

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев назвал сборную России фаворитом группы наравне с бельгийцами. "Я бы отметил еще шотландцев, представляющих британский футбол, и команду Казахстана, которая прогрессирует. От таких слов, хорошая жеребьевка или плохая, нам уже нужно отходить. Мы стали четвертьфиналистами чемпионата мира и должны смотреть на любую жеребьевку со своей позиции", - сказал Газзаев.

Оптимизм Черчесова поддержали многие спортивные чиновники и функционеры России. Так, вице-премьер РФ Ольга Голодец высказала уверенность, что попадание в эту группу I дает "хорошие стартовые возможности" для команды Черчесова: "Мы верим в нашу сборную и надеемся, что игроки приложат все усилия, чтобы успешно отобраться на чемпионат Европы".

Тренер также заявил, что всех предстоящих соперников будет тщательно изучать, хотя сборная Бельгии не является загадкой: "Комментарии по ним излишни. Бронзовые призеры чемпионата мира 2018 года".

После жеребьевки Черчесов не скрывал оптимизма, общаясь с российскими журналистами. По мнению тренера, сборная попала в нормальную группу, хотя отказался называть ее проходной. "Главное, в каком мы состоянии будем на момент игр, это меня интересует, а не то, кто соперник", - признался Черчесов.

Церемония жеребьевки прошла в воскресенье в Дублине. Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года, календарь игр станет известен позднее. В финальную часть выйдут по две лучшие сборные из каждой группы и четыре победителя турнира с участием команд Лиги наций.

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин назвал группу, в которую попала российская команда, интересной. "Сборной России досталась интересная группа, с интересными странами, в которые будет здорово съездить нашим болельщикам. Что касается нашей команды, то в каждом матче мы будем играть только на победу и приложим максимум усилий для выхода на чемпионат Европы. Задача одна - отыграть достойно и выйти в финальную часть европейского турнира, четыре матча которого пройдут в Санкт-Петербурге", - сказал Анохин.

Мнение исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева немного отличается от общей позиции. Он считает, что сборной России досталась сложная группа: "Сборная Бельгии - первый номер рейтинга Международной федерации футбола, бронзовый призер чемпионата мира 2018 года, здесь двух мнений быть не может. Команда Шотландии давно не выступала на крупных турнирах, но является крепкой сборной, с которой всегда непросто играть. Мы уважаем всех соперников, интересно будет сыграть и с командами Казахстана, Кипра и Сан-Марино".

Он также подчеркнул, что сборная будет проводить матчи в разных городах страны. "Постараемся правильно спланировать подготовку, выбрать места проведения домашних матчей. Отличных стадионов у нас сейчас очень много", - сказал Алаев.

Соперники опасаются и уважают сборную России

Тренеры всех сборных группы I после жеребьевки отметили силу российской команды, которую ей придал чемпионат мира 2018 года. Так, главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес привел в пример матч против испанцев в 1/8 финала турнира.

"Сборная России - сильная команда, которая провела потрясающий чемпионат мира, она справилась с давлением и далеко прошла. Выступление на турнире дало команде России сверхмотивацию. Россияне прекрасно тактически сыграли против сборной Испании. У нас будут очень интересные матчи с ними, это точно", - отметил Мартинес.

Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш также не скупился на похвалу российской команды, но особенно выделил роль Черчесова в ее успехах. "Перед чемпионатом мира казалось, что весь мир против него. Даже в России. Но начался турнир, и ребята в команде выходили на поле и сражались за тренера - это было прекрасно, мне это нравится", - сказал ТАСС Маклиш.