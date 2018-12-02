Представление соперников сборной России по отборочному турниру ЧЕ-2020

Отборочный турнир будет проходить с 21 марта 2019 года по 31 марта 2020-го. По итогам отбора прямые путевки на чемпионат Европы получат по две лучшие команды каждой из десяти групп. Остальные четыре участника финального турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций.

Финальная стадия чемпионата Европы, в которой примут участие 24 команды, состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 странах Европы, в том числе в России, в Санкт- Петербурге.

Сборная России не могла встретиться с командами Австрии, Германии, Дании, Украины, Чехии, Украины, Уэльса, Швеции, Исландии и Боснии и Герцеговины, так как находилась с ними в одной (второй) корзине при посеве. Россияне попали в отборочную группу I.

Лидер рейтинга и бронзовый призер ЧМ

Самым серьезным соперником команды Станислава Черчесова и фаворитом группы I будет сборная Бельгии. Бельгийцы завоевали бронзовые медали на чемпионате мира 2018 года и на данный момент возглавляют рейтинг сборных Международной федерации футбола (ФИФА). Бельгийская команда за последние годы сделала серьезный скачок вперед, превратившись из середняка в одну из сильнейших сборных мира, и не пропускает финальные стадии крупных турниров с 2014 года. Состав бельгийцев практически полностью состоит из футболистов лучших клубов Европы.

Сборную Бельгии возглавляет 45-летний испанский специалист Роберто Мартинес. В команде много техничных и креативных футболистов, которые любят и хорошо умеют играть как в позиционной атаке, так и на контратаках. Из футболистов стоит отметить двух атакующих полузащитников - Эдена Азара из английского "Челси" и Кевина де Брёйне из "Манчестер Сити". Именно они определяют игру сборной Бельгии в нападении.

В роли наконечника выступает форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, забивший на чемпионате мира четыре мяча. На позиции центрального полузащитника системообразующим игроком является футболист немецкой "Боруссии" из Дортмунда Аксель Витсель, который с 2012 по 2017 год выступал за санкт-петербургский "Зенит". Место основного вратаря занимает лучший голкипер чемпионата мира 2018 года Тибо Куртуа из испанского "Реала".

Сборные России и Бельгии ни разу не пересекались в отборочных турнирах, но встречались между собой пять раз - россияне не одержали ни одной победы при двух ничейных исходах и трех поражениях. Дважды бельгийцы обыгрывали российскую команду в групповых встречах финальной стадий чемпионатов мира 2002 (3:2) и 2014 годов (1:0). В последний раз команды встречались между собой уже под руководством нынешних тренеров - товарищеский матч в Сочи в марте 2017 года завершился со счетом 3:3. Если брать историю встреч сборных СССР и Бельгии, то отечественные футболисты в последний раз побеждали бельгийцев в финальной стадии чемпионата мира 1982 года (1:0).

В Лиге наций сборная Бельгии заняла второе место в группе с командами Исландии и Швейцарии и не смогла выйти в финал турнира. Бельгийские футболисты одержали три победы и уступили на выезде швейцарцам со счетом 2:5.

На чемпионате мира в России сборная Бельгии показала лучший результат на турнирах в истории. Самым весомым достижением бельгийцев на континентальных первенствах является выход в финал в 1980 году, где они уступили команде ФРГ (1:2). В 1972 году сборная Бельгии заняла третье место на домашнем первенстве Европы. Также бельгийцы являются чемпионами домашних Олимпийских игр 1920 года в Антверпене и бронзовыми призерами Олимпиады-1900 в Париже.

Шотландцы постараются попасть на ЧЕ впервые за 24 года

Третьей командой, которая составит конкуренцию россиянам и бельгийцам в борьбе за выход в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, станет сборная Шотландии. Шотландцы не принимали участие в крупных турнирах с чемпионата мира 1998 года, а в финальных стадиях чемпионатов Европы не выступали с 1996 года. Всего же шотландская команда дважды играла на континентальном первенстве и ни разу не выходила из группы. Шотландцы на данный момент занимают 38-е место в рейтинге ФИФА.

С 2018 года сборную Шотландии возглавляет местный 59-летний специалист Алекс Маклиш. Команда играет в так называемом британском стиле, активно используя длинные передачи. Большую часть атак шотландцы проводят через фланги, откуда следуют частые верховые подачи в штрафную площадь. Одним из козырей шотландской команды является хорошая реализация стандартных положений.

В современной истории сборная России встречалась с шотландской командой дважды - в отборочном турнире чемпионата Европы 1996 года. Тогда обе встречи завершились вничью (1:1 и 0:0), что не помешало россиянам и шотландцам завоевать путевку в финальную стадию турнира. Всего в официальных матчах отечественные футболисты встречались с шотландцами четыре раза и не одержали ни одной победы. В финальной части чемпионата Европы 1992 года сборная СНГ проиграла команде Шотландии со счетом 0:3, а на чемпионате мира 1982 года сборные СССР и Шотландии сыграли вничью - 2:2.

Почти все футболисты сборной Шотландии выступают в местном чемпионате или различных дивизионах английского первенства. Среди действующих игроков лучшим бомбардиром команды является Стивен Флетчер, выступающий в клубе второй по силе английской лиги "Шеффилд Уэнсдей". Среди остальных игроков выделяется защитник английского "Ливерпуля" и капитан шотландской сборной Эндрю Робертсон.

В Лиге наций сборная Шотландии выступала в третьей по силе лиге С, где заняла первое место. Шотландцы выступали в одной группе с командами Албании и Израиля и одержали три победы в четырех встречах. В следующем турнире сборная Шотландии будет выступать в лиге В, как и сборная России.

Темные лошадки Кипр и Казахстан

Сборная Кипра, занимающая 86-ю строчку в рейтинге ФИФА, вряд ли сможет претендовать на борьбу за одну из двух первых позиций в группе. Однако киприоты способны выстрелить и отобрать очки у любого из соперников по группе в отдельно взятом матче. В Лиге наций команда Кипра выступала в лиге С, где заняла третье место в группе с норвежцами, болгарами и словенцами, одержав одну победу. Как худшая команда, занявшая третье место в лиге, кипрская сборная опустилась дивизионом ниже.

Главным тренером сборной Кипра является 48-летний израильский специалист Ран Бен Шимон. Почти все футболисты команды выступают в далеко не самом сильном местном чемпионате. Самым известным игроком является Пьерос Сотериу, выступающий за датский "Копенгаген". На его счету шесть мячей в 32 матчах за сборную. В текущем сезоне форвард отличился и в матче Лиги Европы с "Зенитом" (1:1).

Сборные России и Кипра единственный раз встречались между собой в официальных встречах в отборочном турнире чемпионата мира 1998 года. Тогда россияне одержали разгромную победу на своем поле (4:0), а выездной матч завершился вничью (1:1). Именно эти двух очков не хватило россиянам для того, чтобы занять первое место. А в стыковых матчах российские футболисты уступили итальянцам и не пробились на чемпионат мира.

Из пятой корзины в соперники команде Черчесова досталась сборная Казахстана, которую возглавляет 51-летний болгарский тренер Станимир Стоилов. Все без исключения футболисты сборной Казахстана выступают в родном чемпионате. В Лиге наций казахстанская команда заняла третье место в группе со сборными Грузии, Латвии и Андорры. На данный момент казахстанцы занимают 12-е место в рейтинге ФИФА.

Сборная Казахстана является членом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с 2002 года и с российской командой в официальных матчах не встречалась. Россияне и казахстанцы провели между собой две товарищеские встречи - в 2008 году сборная России разгромила команду Казахстана со счетом 6:0, а в 2015-м встреча на "Арене-Химки" завершилась со счетом 0:0. Небольшой трудностью для российских футболистов может стать тот факт, что сборная Казахстана проводит свои домашние матчи на искусственном поле в Астане.

Последний соперник россиян по группе, сборная Сан- Марино, занимает последнее, 212-е место в рейтинге ФИФА. Сборные России и Сан-Марино встречались между собой в отборочном турнире чемпионата Европы 1996 года, и россияне одержали две уверенные победы с общим счетом 13:0. Сборная Сан-Марино в последний раз сумела не проиграть в отборочном матче чемпионата Европы 2004 года с командой Эстонии (0:0), а последний гол забила 4 сентября 2017 года в игре с командой Азербайджана (1:5). За всю свою историю сборная Сан-Марино одержала одну победу - в 2004 году над командой Лихтенштейна.