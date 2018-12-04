Власенко рассказал Голодец о проблемах развития водного поло в России

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко на встрече с вице-премьером РФ Ольгой Голодец рассказал о проблемах развития водного поло в стране. Об этом Власенко заявил журналистам.

Во вторник Голодец посетила базу "Озеро Круглое" и осмотрела условия подготовки членов сборных команд России по плаванию, спортивной гимнастике, боксу и синхронному плаванию. После визита вице-премьер РФ отметила, что проблемы развития водного поло являются первоочередными.

"То, что происходит с водным поло, видом спорта с огромными традициями, - это из ряда вон выходящее. У нас внутренний чемпионат играют три команды, хотя раньше в Москве и Санкт-Петербурге мы имел по восемь команд, а сейчас осталось только московское "Динамо". Пока мы не сделаем внутренний чемпионат сильным, нам нечего делать на международной арене", - сказал Власенко.

"Я рассказал это Ольге Юрьевне, нужно вид спорта поднимать, она услышала нас, будет совещание, и мы плавно выведем водное поло на те позиции, которые были во времена СССР, это наша задача", - добавил он.