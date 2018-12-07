Организаторы зимнего ЧЕ берут на себя расходы по участию в турнире пяти легкоатлетов из РФ

Чемпионат Европы в помещении пройдет в британском Глазго с 1 по 3 марта 2019 года. Из-за временного лишения ВФЛА членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в этом турнире могут принять участие только те российские легкоатлеты, которые получили от IAAF нейтральный статус и сумели выполнить квалификационный норматив.

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Организаторы зимнего чемпионата Европы по легкой атлетике в Глазго известили Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) о том, что они выделили квоту для российских атлетов, имеющих нейтральный статус, в количестве пяти человек. Как сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева, Европейская легкоатлетическая федерация оплатит этим спортсменам перелет, проживание и питание во время турнира.

"Для каждой страны определена своя квота, - заметила Юхарева. - Европейская легкоатлетическая ассоциация берет на себя расходы на перелет, проживание и питание для пяти спортсменов из России. Если на зимнем чемпионате Европы изъявит желание выступать большее количество наших спортсменов, то будем решать этот вопрос", - сообщила сотрудник пресс-службы ВФЛА.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов (за исключением Дарьи Клишиной) срок действия такого разрешения истечет 31 декабря 2018 года. До середины декабря IAAF намерена прислать в ВФЛА регламент подачи российскими легкоатлетами заявок на участие в международных стартах 2019 года в нейтральном статусе.

На зимнем ЧМ-2018, который проходил в британском Бирмингеме, выступало семь спортсменов из России. Прыгуны в высоту Мария Ласицкене и Данил Лысенко завоевали золотые награды, Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) выиграла серебро. Ольга Муллина в прыжках с шестом заняла девятое место. Виктория Прокопенко и Анна Крылова, выступавшие в тройном прыжке, показали соответственно седьмой и 15-й результаты, толкатель ядра Максим Афонин занял 13-е место.