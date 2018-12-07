Алина Загитова близка к первому поражению в сезоне

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала второй по итогам короткой программы в финале Гран-при, уступив японке Рике Кихире не только первое место, но и рекорд мира. Обойти свою ровесницу 16-летней российской фигуристке не помог даже чисто исполненный прокат. Финал Гран-при по фигурному катанию, который принимает Ванкувер, стартовал в ночь на пятницу по московскому времени. В России наибольшее внимание было приковано к соревнованиям в женском одиночном катании, куда сумели пробиться сразу три россиянки, в том числе - чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

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По итогам короткой программы она стала третьей, набрав 70,65 балла. Первые же два места между собой предсказуемо поделили Загитова и Кихира. Первое их соперничество должно было произойти еще на предсезонном турнире в Братиславе, однако тогда дуэль фигуристок сорвали проблемы с въездными документами у россиянки. В Ванкувере избежать очной встречи было уже нельзя. Кихира, для которой нынешний сезон является первым на взрослом уровне, пока идет по прошлогоднему графику Загитовой, которая родилась на два месяца раньше японки. В прошлом сезоне именно россиянка была недосягаемой для соперниц благодаря техническому набору программ, который включал самый сложный на тот момент каскад "тройной лутц - тройной риттбергер". Ворвавшаяся в этом сезоне во взрослое катание Кихира еще усложнила женское катание, включив в произвольную программу каскад "тройной аксель - тройной тулуп". Кроме нее такого больше не делает никто. Она и сама не всегда справляется с чистым прокатом своих программ, однако на этот раз в короткой программе у нее все получилось практически идеально. Спортсменка показала результат 82,51 балла и обновила мировой рекорд в короткой программе, который ранее принадлежал Загитовой (80,78). Японка чисто исполнила самый сложный прыжок в женском одиночном катании на взрослом уровне - тройной аксель, а также каскад из тройного флипа и тройного тулупа и сольный тройной лутц. Россиянка также сделала все технические элементы из своей программы, включая каскад "тройной лутц - тройной риттбергер", без ошибок и превзошла Кихиру в оценках за компоненты (35,83 балла у Загитовой против 35,15 - у японки), однако суммарная техническая оценка (42,10) не позволила ей претендовать на лидерство по итогам короткого проката. "Шансы есть" "Неожиданностью это не стало, - прокомментировала выступление Кихиры заслуженный тренер России Инна Гончаренко. - Мы уже видели, как она умеет чисто и легко исполнять тройной аксель на предыдущих соревнованиях, так что было очевидно, что к финалу она и ее тренер смогут максимально мобилизоваться. Но не надо опускать руки, надо бороться, это спорт, шансы есть всегда". Вместе с тем для всех очевидно, что если в воскресенье Кихира чисто откатает произвольную программу, то шансов догнать ее у россиянки не будет. Именно так происходило с ее соперницами в победном олимпийском сезоне.

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"Высокие шансы Кихиры на победу? Эти мысли и ее тройной аксель пощекотали мне нервы, - призналась Загитова. - Но понимаю, что если я идеально катаюсь, чисто и с эмоциями, то могу бороться с такими спортсменками". Что касается Туктамышевой, то 21-летняя фигуристка сейчас прекрасно осознает, что пока не может конкурировать с более молодыми лидерами мирового женского одиночного катания. Даже несмотря на то, что в ее арсенале есть тройной аксель. "Я не смогла чисто исполнить тройной аксель - был недокрут, и вообще аксель был опасный, рада, что смогла его вытащить и откатать короткую программу без падений. В целом прокат неплохой, были исполнены все прыжки. Была немножко зажата, потому что была не очень свежей. Не сильно расстраиваюсь, я понимаю, что сделала все, что могла, но при этом можно было [выступить] лучше", - сказала Туктамышева. 16-летняя россиянка Софья Самодурова идет на пятой позиции (68,24) после короткой программы. Скоро новые мировые рекорды На фоне противостояния Загитовой и Кихиры в Ванкувере идет борьба за медали в финале юниорского Гран-при, где подрастающее поколение российских фигуристок уже демонстрирует невероятные технические способности, которые будут определять развитие женского одиночного катания в ближайшие годы. Из шести финалисток пять представляют Россию, первое место после короткой программы в итоге заняла Алена Косторная. 15-летняя спортсменка набрала 76,32 балла, показав свой лучший результат в сезоне. Второе и третье места остались за Александрой Трусовой (74,43) и Аленой Канышевой (68,66). Замыкает таблицу одна из фавориток турнира Анна Щербакова (56,26), совершившая несколько ошибок во время исполнения короткой программы.

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