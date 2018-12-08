Забияко и Энберт считают короткий прокат в финале Гран-при самым эмоциональным в сезоне

ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Прокат короткой программы в финале Гран-при в Ванкувере стал для российской пары Наталья Забияко и Александр Энберт самым эмоциональным в сезоне. Такое мнение Энберт высказал пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Пара получила за короткий прокат 75,18 балла и занимает второе место. Еще одна российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов идет на третьем месте, набрав 74,04 балла. Лидируют китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (75,69).

"Довольны прокатом, довольны результатом и элементами. Это был наш самый эмоционально сильный прокат в сезоне. Кажется, нам удалось найти какие-то приемы, чтобы передать ощущения битвы на льду. Своим катанием мы пытаемся показать, что такая музыка (кантата "Александр Невский" Сергея Прокофьева - прим. ТАСС) подходит для льда не меньше, чем романтическая", - сказал Энберт.

Забияко и Энберт являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командном турнире и бронзовыми призерами чемпионата Европы. Пара во второй раз принимает участие в финале Гран-при, в 2016 году Забияко и Энберт стали четвертыми.

Произвольную программу пары представят утром 9 декабря.