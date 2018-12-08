Ошибка в короткой программе не повлияла на настрой Тарасовой и Морозова в финале Гран-при

ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов не потеряли концентрацию после ошибки в короткой программе в финале Гран-при в Ванкувере. Об этом рассказал Морозов, слова которого приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Пары представили короткую программу в рамках финала Гран-при в субботу, Тарасова и Морозов идут на третьем месте, набрав 74,04 балла. В ходе проката Тарасова допустила падение при выполнении синхронного тройного тулупа. Второе место занимают Наталья Забияко и Александр Энберт (75,18), лидируют китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (75,69).

"Откатали короткую программу с одной грубой ошибкой, это была ошибка на прыжке, падение. Но это не сбило концентрацию, и дальше мы сделали все хорошо, что позволило остаться в тройке. Завтра будет новый день, будем биться за первое место", - сказал Морозов.

Тарасова и Морозов выиграли финал Гран-при 2016 года, также в их активе серебро командного турнира Олимпиады-2018, серебро и бронза чемпионата мира, два золота чемпионата Европы.

Произвольную программу пары представят утром 9 декабря.