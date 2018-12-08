Фигурист Воронов считает, что выход в финал Гран-при уже является достойным результатом

ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Россиянин Сергей Воронов, занявший последнее, шестое место в финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере, считает, что попадание на итоговый турнир серии уже можно назвать достойным результатом. Слова спортсмена передает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
31-летний Воронов набрал по сумме короткой и произвольной программ 226,44 балла. Победу на Гран-при одержал американский фигурист Натан Чен (282,42). Второе место занял японец Сёма Уно (275,10), третье - южнокореец Чха Чжун Хван (263,49). Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю пропустил финал из-за травмы.
"Почему допустил ошибки, сразу, с наскока, мне сложно сказать. Я считаю, что само попадание в финал уже достойно. Не все получилось, но что поделаешь, жизнь не заканчивается, буду делать выводы. Мне есть над чем подумать до чемпионата России", - сказал Воронов.
Воронов второй год подряд выступал в финале Гран-при. В прошлом сезоне он занял четвертое место. Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря.