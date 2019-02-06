Алаев: Саранск и Нижний Новгород готовы принять матчи сборной России в июне

РИМ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Саранск и Нижний Новгород готовы принять домашние матчи сборной России в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

В среду РФС объявил о том, что команда Станислава Черчесова 8 июня сыграет против сборной Сан-Марино в Саранске, а 11 июня встретится в Нижнем Новгороде с командой Кипра.

"Сегодня мы объявили, что матчи сборной России пройдут 8 июня в Саранске против Сан-Марино и 11 июня в Нижнем Новгороде против Кипра. Как мы и говорили ранее, наша задача состоит в том, чтобы сборная сыграла на всех стадионах, принимавших матчи чемпионата мира. Уверен, что команду ждет теплый прием и на обеих играх будет аншлаг", - сказал Алаев.

"Организационно оба города готовы, потому что совсем недавно они принимали матчи мирового первенства. Надеемся, что сборная России добьется положительного результата в этих матчах. Пользуясь случаем, приглашаю болельщиков поддержать нашу команду в Саранске и Нижнем Новгороде", - добавил Алаев.

В отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года российские футболисты сыграют в группе I с командами Бельгии, Шотландии, Казахстана, Кипра и Сан-Марино.

Стадионы в Саранске и Нижнем Новгороде были построены к чемпионату мира - 2018. Арена в Саранске приняла четыре матча группового этапа турнира, стадион в Нижнем Новгороде - четыре игры группового этапа и два матча плей-офф.