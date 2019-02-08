Конькобежка Голикова призналась, что ждала от себя большего на чемпионате мира в Инцелле

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 8 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Ангелина Голикова настраивалась на более высокий результат на чемпионате мира на отдельных дистанциях в немецком Инцелле. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В пятницу Голикова стала четвертой на дистанции 500 м, а днем ранее в составе российской команды завоевала бронзу в командном спринте. Выступление на дистанции 500 м стало для спортсменки последним на текущем турнире.

"Я настраивалась на третье место, но так получилось, немножко не повезло. Я считаю, была бы другая жеребьевка (Голикова и Дарья Качанова попали в одну пару - прим. ТАСС), то была бы другая атмосфера на первой стометровке, круг прошел нормально, но мы с Дашей чуть-чуть засиделись. Конечно, ехать за тридевять земель, ждать целый год и в итоге бежать со своими девчонками... Думаю, проще было это сделать в Москве", - рассказала Голикова.

"Третье место было вакантное, на это был акцент. Я знаю свой "косяк", у меня было плохое лето. Многие говорили, что много от меня не ждут. Конечно, я ожидала от себя большего", - добавила 27-летняя конькобежка.

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершится 10 февраля.