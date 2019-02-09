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Российские теннисистки получили право бороться за выход во второй дивизион Кубка Федерации

Сборная России оказалась сильнее команды Швеции в противостоянии до двух побед
Анастасия Павлюченкова EPA-EFE/LECH MUSZYNSKI
Описание
Анастасия Павлюченкова
© EPA-EFE/LECH MUSZYNSKI

ТАСС, 9 февраля. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над шведкой Ребеккой Петерсон во второй игре матча Кубка Федерации. Соревнования проходят в польском городе Зелёна-Гура.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянки, занимающей 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Петерсон идет на 54-й позиции.

Общий счет противостояния до двух побед стал 2-0 в пользу команды России. Также на субботу запланирован матч в парном разряде, в котором сыграют Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова.

Женская сборная России выступает в третьем дивизионе турнира, россиянки находятся в группе I зоны Европа/Африка. Победа над командой Швеции дала возможность российским теннисисткам в апреле побороться за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации.

Сборная России выигрывала Кубок Федерации четыре раза (2004, 2005, 2007, 2008). В прошлом розыгрыше россиянки выступали во второй мировой группе, но проиграли команде Латвии и опустились дивизионом ниже.

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