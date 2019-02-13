VAR впервые была применена в истории Лиги чемпионов по футболу

ТАСС, 13 февраля. Система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые была применена в Лиге чемпионов по футболу. Это произошло в первом матче 1/8 финала турнира "Аякс" (Нидерланды) - "Реал" (Испания).

Словенский судья Дамир Скомина обратился к VAR после просмотра эпизода с голом в ворота "Реала" в исполнении защитника "Аякса" Николаса Тальяфико на 38-й минуте при счете 0:0. В итоге гол был не засчитан из-за офсайда.

После первого тайма счет в матче равный - 0:0.

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем заседании в декабре прошлого года утвердил использование VAR с 1/8 финала Лиги чемпионов и в финале Лиги Европы. Ранее стало известно, что VAR будет применяться в матче за Суперкубок УЕФА 2019 года, финальном турнире чемпионата Европы 2020 года, Лиге Европы (с группового турнира сезона-2020/21) и в финале Лиги наций в 2021 году.

Система VAR использовалась на Кубке конфедераций 2017 года и чемпионате мира 2018 года в России, а также уже применяется в матчах чемпионатов Италии, Германии и Испании. В России система VAR будет использована в полуфиналах и финальном матче Олимп - Кубка России и в стыковых играх за право сыграть в премьер-лиге.

В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод, также главный арбитр может сам посмотреть повтор момента.