Боец ММА Минаков проиграл Конго в Bellator, но может подать протест

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков уступил по очкам в поединке против француза Шейка Конго на турнире Bellator 216 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Спортсмены уже встречались в 2014 году, и тогда победу решением судей одержал Минаков, защитив титул чемпиона Bellator. В повторном поединке Минаков владел инициативой в первом раунде, а также в третьей пятиминутке. Однако каждый из раундов заканчивался мощными атаками Конго. В первой пятиминутке француз после удара коленом угодил Минакову в пах, после чего бой был прерван на несколько минут. Россиянин сумел восстановиться и продолжить поединок.

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По итогам трех раундов все трое судей отдали победу 43-летнему французскому бойцу - 30:27, 29:28, 29:28. Конго стал официальным претендентом на титул чемпиона Bellator, которым владеет американец Райан Бейдер, победивший в финале Гран-при россиянина Федора Емельяненко. Недейственная тактика и протест Команда Минакова осталась недовольна результатом поединка и может подать протест, сообщил ТАСС после боя менеджер россиянина Ризван Магомедов. "Человек убегал два раунда, как за это можно было отдать победу? Это было не блестящее выступление Виталия, но оно не заслуживало поражения. Можно подать протест, почему нет? Мы посмотрим регуляции, пересмотрим бой и, возможно, сделаем это", - сказал Магомедов. Не все эксперты были однозначны в оценке поединка. Ближе к половине боя Конго подстроился под оверхенд (удар рукой сверху вниз) Минакова справа, и многие удары россиянина не достигали цели. Концовка поединка, несмотря на длительный контроль со стороны российского бойца в партере, осталась за Конго ввиду усталости Минакова.

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"Бой был достаточно близок к ничьей, - заявил ТАСС глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев. - Конго был результативнее и мощнее в своих атаках. Нужно отметить, что Виталий в третьем раунде провел тейк-даун на контратаке. В любом случае бой был не столь активен на результативные действия, судьи могли принять решение в обе стороны". Бывший чемпион Bellator россиянин Александр Шлеменко в свою очередь отметил, что отдал бы победу Минакову, поскольку россиянин выиграл первый и третий раунды. Также Шлеменко назвал абсурдом оценку 30:27 со стороны одного из судей. А вот глава Всемирной ассоциации смешанных единоборств (WMMAA) Вадим Финкельштейн затруднился назвать победителя, подчеркнув лишь, что Минаков как минимум не проиграл. "Сложно давать комментарии, но мне точно показалось, что Виталий не проиграл этот бой, что выиграл - тоже сказать очень сложно, - сказал Финкельштейн. - Понимаю, что должен был быть победитель, но Минаков точно не проиграл, мне кажется, подсудили все-таки, в третьем раунде только в концовке [Минаков] сдал. Дали бы дополнительный раунд, но все три судьи отдали победу Конго". Опять удар в пах и иск Зрители и эксперты проводили параллель с боем, который состоялся днем ранее, - между россиянином Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом. В самом начале поединка Митрион провел неудачный удар ногой и угодил сопернику в пах. Харитонов упал и даже не сумел самостоятельно покинуть октагон. Бой был признан несостоявшимся, а у российского бойца диагностировали гематому.

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