Драчев: российские биатлонисты показали неоднозначные результаты в Северной Америке

В 10 гонках на двух этапах Кубка мира в Северной Америке российские биатлонисты завоевали две медали: Александр Логинов занял третье место в индивидуальной гонке, а мужская сборная завоевала бронзовые медали в эстафете.

"Неоднозначный результат, мы будем смотреть, поговорим с тренерским составом: что получилось, что не получилось, - сказал Драчев. - Есть маленький плюс - медаль Логинова, но посмотрим по обстановке, определимся с тренерами. Мы больших задач на этот этап не ставили, вообще не планировали туда выезд в начале подготовительного сезона. Потом уже, когда сказали, что там большие очки идут, нам необходимо было отправлять туда команду".

"Вообще, основная задача была - готовиться к чемпионату Европы и чемпионату мира и не разрывать команду. Но так как Кубок наций тоже важен, мы отправили туда спортсменов. Я считаю, что это было сделано не зря, мы все-таки остались в квотах, сейчас на чемпионате мира доберем то, что потеряли", - добавил Драчев.

На этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) российский биатлонист Евгений Гараничев, который должен был стартовать 15-м в гонке преследования, не успел выйти на старт и был дисквалифицирован. "Мы еще не знаем, что произошло, поэтому хотели бы получить информацию лично от него о том, как это получилось, и дальше уже разбираться. Потому что очень неординарный получился момент, как мы будем дальше рассматривать это - посмотрим", - сказал Драчев.

Следующий биатлонный старт пройдет в Минске, где с 20 по 24 февраля состоится чемпионат Европы. Чемпионат мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.