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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Сборная России подаст протест на действия лыжника Клебо в отношении Устюгова на ЧМ

После финиша полуфинального забега в спринте между спортсменами произошла перепалка, в ходе которой россиянин толкнул норвежца
Йоханнес Клебо EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Йоханнес Клебо
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сборная России подаст протест на поведение норвежского лыжника Йоханнеса Клебо во время полуфинала спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Об этом ТАСС заявил по телефону менеджер национальной команды Юрий Чарковский.

"Конечно, будем подавать протест на поведение Клебо и на желтую карточку, которую показали Сергею. Так, как себя повел норвежец, вести нельзя", - сказал Чарковский.

Во время гонки между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша гонки между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой российский лыжник толкнул норвежца. Судьи наказали россиянина желтой карточкой. Устюгов занял пятое место в своем полуфинальном забеге с отставанием в 1,92 секунды от победителя итальянца Федерико Пеллегрино (3 минуты 08,22 секунды) и не смог выйти в финал, Клебо занял второе место.

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