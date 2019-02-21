Сборная России подаст протест на действия лыжника Клебо в отношении Устюгова на ЧМ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сборная России подаст протест на поведение норвежского лыжника Йоханнеса Клебо во время полуфинала спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Об этом ТАСС заявил по телефону менеджер национальной команды Юрий Чарковский.

"Конечно, будем подавать протест на поведение Клебо и на желтую карточку, которую показали Сергею. Так, как себя повел норвежец, вести нельзя", - сказал Чарковский.

Во время гонки между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша гонки между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой российский лыжник толкнул норвежца. Судьи наказали россиянина желтой карточкой. Устюгов занял пятое место в своем полуфинальном забеге с отставанием в 1,92 секунды от победителя итальянца Федерико Пеллегрино (3 минуты 08,22 секунды) и не смог выйти в финал, Клебо занял второе место.