Базаревич: российские баскетболисты показали сильную и уверенную игру в матче с болгарами

БОТЕВГРАД /Болгария/, 21 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Сборная России по баскетболу с первых минут матча отборочного турнира Кубка мира 2019 года против команды Болгарии показывала сильную и уверенную игру. Об этом ТАСС заявил главный тренер российской команды Сергей Базаревич.

Встреча прошла в городе Ботевград и завершилась победой гостей со счетом 104:60.

"Болгары видимо не ожидали, что мы настолько активно начнем сегодняшний матч, что с ходу будем демонстрировать сильную и уверенную игру, поведем в счете. Разумеется, у них есть проблемы с составом, но ведь и у нас тоже есть сложности", - сказал Базаревич.

"Все играли с настроением, и счет в итоге получился впечатляющим. Но нам и надо было выигрывать. Все играли сегодня хорошо, но я бы тем не менее выделил Евгения Бабурина, Дмитрия Кулагина и Дмитрия Хвостова, можно поздравить с успешным дебютом Артема Забелина. Но, повторюсь, все ребята сегодня играли хорошо, и сложностей в ходе матча у нас не было", - добавил тренер.

В другом матче группы K сборная Финляндии на домашней площадке играет с командой Франции. В случае поражения финских баскетболистов сборная России досрочно выйдет в финальную часть Кубка мира.

Российская команда занимает второе место в турнирной таблице группы К, набрав 18 очков в 11 встречах. Сборная Чехии идет на третьем месте, отставая от россиян на одно очко, но имея одну игру в запасе. Лидирует в группе сборная Франции (19), команда Финляндии занимает четвертую строчку (15). Три лучшие команды из каждой группы по итогам второго этапа отбора квалифицируются в финальную стадию Кубка мира.