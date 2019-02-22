Лыжник Ретивых рассказал, что завоевать медаль ЧМ помогла поддержка Устюгова

27-летний Ретивых в спринтерской гонке свободным стилем в четверг завоевал бронзовую медаль. Победу одержал 22-летний норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино. Свою награду российский лыжник получил в пятницу на специальной медальной церемонии, которая прошла на главной площади Зефельда.

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 22 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Глеб Ретивых рассказал, что завоевать бронзовую медаль чемпионата мира в спринте ему помогла моральная поддержка со стороны партнера по команде Сергея Устюгова. Об этом он рассказал журналистам.

"Мы с Сергеем знаем друг друга давно и поддерживаем в любых ситуациях. Он и во время гонки меня поддерживал, даже несмотря на разбирательства в связи с инцидентом с Клебо. После финиша я перепрыгнул через забор, чтобы мы могли порадоваться этому успеху вместе. Он был очень рад, что мне удалось взять медаль", - сказал Ретивых.

Устюгов, который считался одним из претендентов на победу, выбыл из борьбы за медаль в полуфинале соревнований. Пробиться в финал двукратному чемпиону мира помешало столкновение на дистанции с Клебо, который преградил ему путь во время прохождения поворота. Сборная России подала протест на действия норвежца, однако он был отклонен. После финиша Устюгов толкнул Клебо, что стало основанием для аннулирования его результата.

Чемпионат мира продлится до 3 марта, в лыжных гонках будет разыграно еще десять комплектов наград.