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Российские боксеры обратились в МОК с просьбой сохранить вид спорта в программе ОИ

Ранее МОК объявил, что заморозил планы по проведению боксерского турнира на ОИ-2020 до завершения расследования в отношении AIBA

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российские боксеры направили письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой о сохранении бокса в программе Олимпийских игр. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В субботу Кремлев был избран на пост вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC), также он входит в исполком Международной ассоциации бокса (AIBA).

"Мы обратились к комиссии МОК, направили письмо с обращением и подписями наших олимпийских чемпионов [о сохранении бокса в программе Игр]. AIBA уже ответила на все вопросы МОК, теперь нужно работать в прозрачной системе и во взаимодействии", - сказал Кремлев.

Ранее МОК объявил, что заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 года в Токио до завершения расследования в отношении AIBA. МОК создал специальный комитет по расследованию деятельности AIBA, который возглавил член исполкома организации, глава Объединенного мира борьбы Ненад Лалович.

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