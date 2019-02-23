Йохауг заявила, что не сможет повторить рекорд Вяльбе по числу золотых на одном ЧМ

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Норвежская лыжница Тереза Йохауг не сможет повторить рекорд 22-летней давности Елены Вяльбе по числу золотых медалей на одном чемпионате мира. Об этом ТАСС заявила сама Йохауг, которая в субботу победила в скиатлоне.

Вяльбе на чемпионате мира 1997 года в норвежском Тронхейме выиграла все гонки, завоевав пять золотых наград. Скиатлон для Йохауг стал первой гонкой на чемпионате мира в австрийском Зефельде, в личном спринте она не стартовала.

"Пять медалей я здесь завоевать не смогу, потому что не побегу завтра в командном спринте. Так что у меня осталась "разделка", эстафета и марафон. Так что четыре - это максимум", - сказала Йохауг.

"После двух лет перерыва эта победа имеет для меня особое значение. Я горда, что достигла поставленной цели", - сказала она.

В 2016 году Йохауг не прошла допинг-тест, спортсменка была дисквалифицирована на 1,5 года, из-за чего пропустила Олимпиаду-2018. Йохауг утверждала, что допинг попал в ее организм с мазью для губ.

Чемпионат мира продлится до 3 марта.