Устюгов считает, что не имеет права участвовать в командном спринте на чемпионате мира

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 23 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что не достоин участвовать в командном спринте на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Об этом он заявил журналистам после выступления в скиатлоне.

В субботней гонке двукратный чемпион мира 2017 года стал девятым. Без медали Устюгов остался и в личном спринте, который прошел в четверг. Командный спринт состоится 24 февраля.

"Думаю, завтра я не буду принимать участия в гонке, потому что не пробежал ни в одном классическом спринте в этом сезоне и не заслужил участвовать. У нас в хорошей форме Глеб Ретивых и Александр Большунов, они это доказали, так что будет правильно, если они побегут завтра", - сказал Устюгов.

"Если тренерский штаб скажет бежать, то я отвечу, что не готов", - добавил он.

Также спортсмен отметил, что считает несправедливым свое возможное участие в эстафете на чемпионате мира. "Решать тренерскому штабу, но, по сути, я туда тоже не попадаю. Я за справедливость: если ты заслужил, то должен участвовать, если нет, то нет", - сказал спортсмен, отметив, что результаты позволяют ему рассчитывать на участие в марафоне.

Эстафета пройдет 1 марта. Чемпионат мира продлится до 3 марта.